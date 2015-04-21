29 січня 2015 року в актовій залі Донбаської державної машинобудівної академії відбулись збори трудового колективу Донецького національного медичного університету ім. М. Горького, присвячене відкриттю навчального року, в якому взяло участь 850 осіб. СЗі вступним словом виступив ректор ДонНМУ ім. М. Горького, член-кореспондент НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, професор Ю. В. Думанський. Юрій Васильович привітав викладачів, студентів і лікарів-інтернів з початком трудових буднів, повідомив про те, що на сьогоднішній день на навчання прибуло майже 500 студентів (реєстрація триває до 31.01.2015) всіх курсів та факультетів, 260 лікарів-інтернів. Педагогічний процес буде здійснювати 274 викладача університету. Ініціативною групою університету була проведена велика робота, спрямована на створення умов для навчання студентів на теоретичних та клінічних кафедрах, які розташовуються в Краматорську і Слов'янську. Практично всі нужденні студенти і лікарі-інтерни поселені в гуртожиток. За підсумками останньої сесії (весняної 2014 р.) студентам буде призначена стипендія. Всім викладачам (в т. ч. і перебувають в Донецьку) виплачена заробітна плата за літні місяці, а студентам - стипендію. Університетом ведеться активна робота щодо створення університетських клінік - НДІ травматології та ортопедії, а також багатопрофільної Університетської клініки. У висновку Юрій Васильович висловив упевненість в тому, що, незважаючи на наявні деякі труднощі, викладачі університету зроблять все можливе для якісної підготовки майбутніх лікарів.У виступі першого проректора, Заслуженого діяча науки і техніки України, лауреата Державної премії України, професора П. Р. Кондратенко основну увагу було приділено організації навчального процесу. Університет має всі необхідні ліцензії для навчання студентів, лікарів-інтернів і лікарів-курсантів, які дійсні до 2019 року.На зборах виступили проректор з лікувальної роботи, доцент Е. Б. Петряєва, член-кореспондент НАМН України, професор С. Б. Арбузова, проректор з наукової роботи, професор С. В. Веселий, декан медичного факультету, професор А. В. Герасименко.Трудовому колективу були представлені також декан стоматологічного факультету, професор А. А. Удод, декан фармацевтичного факультету, професор Ст. Н.Хоменко, декан факультету інтернатури та післядипломної освіти, доцент А. К. Павлюченко.Були відзначені студенти, які брали активну участь у підготовці та організації навчального процесу.На завершення зборів Юрій Васильович відповів на численні запитання студентів, батьків і викладачів нашого колективу.



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