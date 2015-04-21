30.01.2015 в Донецькому національному медичному університеті ім. М. Горького Міністерства охорони здоров'я України відбувся черговий випуск лікарів-інтернів, але вперше в історії університету ця подія відбулася не в Донецьку, а в евакуації - в р. Краматорську. Всі лікарі-інтерни успішно склали іспит та отримали сертифікати лікаря-спеціаліста за спеціальностями: психіатрія, неврологія, медицина невідкладних станів, онкологія і радіологія. Сертифікати лікаря-спеціаліста вручив ректор університету, член-кореспондент НАМН України, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, професор Ю. В. Думанський. У роботі Державної екзаменаційної комісії взяли участь перший проректор ДонНМУ ім. М. Горького, Заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України, професор П. Р. Кондратенко, проректор з лікувальної роботи, доцент Е. Б. Петряєва, декан ФІПО, доцент А. В. Павлюченко, а також провідні фахівці університету - анестезіологи-реаніматологи, психіатри, невропатологи, радіологи.



http://www.acem.dsmu.edu.ua/novini-universitetu/3300-30-01-2015-sostoyalsya-vypusk-vrachej-internov-2#sigProGalleria2110b0726d View the embedded image gallery online at: